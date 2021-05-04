Kuzey Yıldızı final mi yapıyor? İşte Kuzey Yıldızı'nın final tarihiyle ilgili iddialar
Show TV'nin cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştıkları, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Bir Karadeniz şehrinde çekilen Kuzey Yıldızı'nın 60. bölümde final yapacağı iddia edilmiş ancak daha sonra tarih değişmişti. Peki, Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak?
Bir final haberi de Kuzey Yıldızı'ndan geldi. Show TV'nin cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştıkları Kuzey Yıldızı dizisinin ekranlara veda edeceği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi bir kez daha değişti. Başta 60. bölümde veda edeceği konuşulan dizisinin bölüm sayısı uzatılmış, 67 ya da 68. bölümde biteceği gündeme gelmişti.
Ancak son gelen haberlere göre, dizinin 64. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Dizinin finalinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor.