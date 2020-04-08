MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri'Kuzey Güney' yeniden ekranda
GeriTelevizyon 'Kuzey Güney' yeniden ekranda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

'Kuzey Güney' yeniden ekranda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Kuzey Güney' yeniden ekranda
Abone Olgoogle-news

“Yolları ayrı, hedefleri farklı iki erkek kardeşin hayatları ve etraflarında yaşanan olaylar her Çarşamba Kanal D’de…

Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi “Kuzey Güney”, yeniden ekrana geliyor.

Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de izleyici ile buluşacak.

Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney, birinci bölümü ile 08 Nisan Çarşamba saat 22.45’de Kanal D’de...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle