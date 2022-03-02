Kuruluş Osman'da Cerkutay ölüyor mu?

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Kuruluş Osman 2 Mart Çarşamba akşamı 84. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 84. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Osman Bey, ''Alplarım ardımda değildir, belli ki vezirin elindeler.'' derken yaralanan Cerkutay'ın gözlerinin kapandığı görüldü.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini 2000-2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayarak Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002-2012 yılları arasında birçok tiyatro oyununda yer alan ve daha sonra 'Deli Hüseyin Paşa' rolünü oynadığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve 'Cerkutay' karakteriyle yer aldığı Kuruluş: Osman gibi dizilerde boy göstermiştir.

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