Kuruluş Osman son bölüm tam izle - Kuruluş Osman 14. bölüm kesintisiz izle

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 14. bölümle bu hafta ekranlara geldi. İlgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın son bölümüne Balgay ve Osman Bey'in kılıçlarını çektiği sahne damga vurdu. Heyecanlı anların yaşandığı bölümün ardından Kuruluş Osman son bölüm izleme ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, Kuruluş Osman 14. son bölümüne ilişki tüm bilgiler.

KURULUŞ OSMAN 14. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, burada Batur’un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar’ın ve ardından Balgay’ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay’la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

Dündar ve Batur’un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun’un akıbeti ne olacak? Osman Bey’i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han’ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey’i Balgay’a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?