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Kuruluş Osman 84. son bölüme Vezir Alemşah'ın Kayı obasını basması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 84. son bölüme Vezir Alemşahın Kayı obasını basması damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 84. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Çarşamba akşamları sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 2 Mart tarihli son bölümüne Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı yaşanırken Vezir Alemşah'ın Kayı obasını basıp hatunları tutuklaması damga vurdu. Geyhatu'nun izini süren Osman Bey'in yaptığı hamle dikkat çekti. Tüm bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve 84. bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 2 Mart akşamı yayınlanan dizide Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılırken Alp'lerin akıbeti de merak dolu anlara sahne oldu. Bala Hatun'un doğumunun ardından obaya gelen Osman Bey'in yaptığı konuşma ise dikkat çeken gelişmelerden oldu. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 84. son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 84.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?
Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

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Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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