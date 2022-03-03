Kuruluş Osman 84. son bölüme Vezir Alemşah'ın Kayı obasını basması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 2 Mart akşamı yayınlanan dizide Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılırken Alp'lerin akıbeti de merak dolu anlara sahne oldu. Bala Hatun'un doğumunun ardından obaya gelen Osman Bey'in yaptığı konuşma ise dikkat çeken gelişmelerden oldu. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 84. son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 84.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

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Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI