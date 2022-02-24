Kuruluş Osman 83. son bölüme büyük savaş damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 23 Şubat akşamı yayınlanan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Gündüz Bey'in Osman Bey tarafından bağışlandığı son bölümde Vezir Alemşah’ın planları çarpıcı gelişmelerden oldu. Cenk meydanında Turgut Bey'in yaralanması merak uyandırırken gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Bala Hatun'un doğumunun başladığı yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in sözleri çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gündüz Bey’le hesaplaşmasının ardından Geyhatu’nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu’yu Bitinya’dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey’in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah’ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah’ın Geyhatu’ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey’le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey’le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus’u ele geçirip Tekfur Kosses’in peşine düşer. Nikola’nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola’nın yaptıkları, Bitinya’da nelere sebep olacaktır?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI