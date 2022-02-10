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Kuruluş Osman 81. son bölümde Osman Bey'in Nikola'ya birlik teklifi damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve 82. yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 81. son bölümde Osman Beyin Nikolaya birlik teklifi damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölüm ve 82. yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 81. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'ın yer aldığı çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 9 Şubat tarihli son bölümünde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahının Moğollar tarafından kuşatılması dikkat çekti. Gündüz Bey'in Gayhatu ile dönülmez yola girdiği bölümde Osman Bey'in Nikola'ya beraber hareket etme çağrısı yapması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 9 Şubat akşamı yayınlanan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Gündüz Bey'in giderek farklı yollara girdiği son bölümde Geyhatu'nun Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmesi dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in Şeyh Edebalı'ya abisinin kanının helal olup olmadığını sorması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Kuruluş Osman 81. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KURULUŞ OSMAN 81. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

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Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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