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Kuruluş Osman 80. son bölümde Osman Bey'in Alemşah’ı öldürmesi damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 80. son bölümde Osman Beyin Alemşah’ı öldürmesi damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 80. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Çarşamba akşamları sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 2 Şubat tarihli son bölümünde Osman Bey'in yokluğunda posta kurulan Gündüz Bey'e Şeyh Edebali'nin söylediği sözler çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi dikkat çekti. Dizinin final anında Osman Bey'e sultan katili gibi tuzak kuran Alemşah'ın akıbeti ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve 80. bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 2 Şubat akşamı yayınlanan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey'in kurduğu zekice plan dikkat çekerken Selcan Ana'nın ağır yaralanması heyecan dolu gelişmeler arasında yer aldı. Osman Bey'in kendisine tuzak kuran vezir Alemşah'ın canını alması ile haftanın en çok konuşulan konularından oldu. Kuruluş Osman 80. son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 80. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

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Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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