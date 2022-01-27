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Kuruluş Osman 79. son bölümde Osman Bey'e şok kumpas! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi
Kuruluş Osman 79. son bölümde Osman Beye şok kumpas İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 79. son bölüm izleme ekranı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 26 Ocak tarihli son bölümünde Göktuğ'u şehit eden Geyhatu'nun Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirmesi heyecanlı anlara neden olurken, Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey'in ise beylik toyu kurmaya karar vermesi dikkat çekti. Dizinin final anında Sultan Mesud'la buluşan Osman Bey'e kurulan kumpas ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve 79. bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 26 Ocak akşamı yayınlanan dizide heyecanlı gelişmeler yaşandı. Göktuğ'u öldüren Geyhatu'nun Osman Bey'i ele geçirdiği son bölümde, Osman Bey ve Sultan Mesud'un buluşması dikkat çekti. Tam bu sırada Geyhatu'nun adamları tarafından sırtından hançerlenerek Sultan Mesud'un öldürülmesiyle odaya giren askerler Osman Bey'e kılıç çekti. Tüm bunların ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 79. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

KURULUŞ OSMAN 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

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Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Kuruluş Osman#Televizyon#Dizi

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