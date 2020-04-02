Kuruluş Osman son bölüm izle – İşte Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü

Kuruluş Osman dizisi 1 Nisan Çarşamba günü 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Kuruluş Osman son bölümünde; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için elinden geleni ardına koymadı. Finale ise ortaya çıkan gerçek damga vurdu. Batur'un katilini Balgay'dan öğrenen Osman Bey, yine bir seçenekle karşı karşıya kaldı. Finalde Balgay ile ittfak yapacağını söyleyen Osman Bey'in neler yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte üm bu gelişmeleri ve daha fazlasını kaçıranlar için Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü...