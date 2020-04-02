MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman son bölüm izle – İşte Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü
GeriTelevizyon Kuruluş Osman son bölüm izle – İşte Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

Kuruluş Osman son bölüm izle – İşte Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman son bölüm izle – İşte Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü
Abone Olgoogle-news

1 Nisan tarihli Kuruluş Osman son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler soluğu bilgisayara başında aldı. Tarihi olayların ve karakterlerin hatırlatıldığı Kuruluş Osman’ın son bölümünde Moğollar ve Balgay mücadelesi hız kesmeden devam etti. Peki, Balgay intikam için neler yaptı? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabildi mi? İşte son bölümde yaşananların kısa bir özeti ve Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü...

Kuruluş Osman dizisi 1 Nisan Çarşamba günü 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.  Olayların ardı arkasının kesilmediği Kuruluş Osman son bölümünde; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için elinden geleni ardına koymadı. Finale ise ortaya çıkan gerçek damga vurdu. Batur'un katilini Balgay'dan öğrenen Osman Bey, yine bir seçenekle karşı karşıya kaldı. Finalde Balgay ile ittfak yapacağını söyleyen Osman Bey'in neler yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte üm bu gelişmeleri ve daha fazlasını kaçıranlar için Kuruluş Osman’ın kesintisiz tek parça son bölümü...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle