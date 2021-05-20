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Televizyon
Haber Giriş: 20.05.2021 - 03:00 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 59. son bölümde Umur Bey'in obasına saldırı! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman 59. son bölümde Umur Bey'in obasına saldırı! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı yayınlandı. Umur Bey'in obasına Moğol baskınının düzenlendiği Kuruluş Osman'ın 19 Mayıs tarihli 59. bölümünde Osman Bey'in Malhun Hatun'u istemesi damga vurdu. Osman Bey, Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtarırken; Malhun Hatun ve bir avuç alpin obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girmesi aksiyon dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünün hemen ardından ise 60. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 59. son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman 59. son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 19 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman'da bu hafta Osman Bey’in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürüldü. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için harekete geçerken Osman Bey'in Malhun Hatun ile ilgili kararı dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey ve Malhun Hatun arasındaki düğün dikkat çekti. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki bağlantıdan full HD olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 59. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler.

KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey’in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay’ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay’ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası’na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey’den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey’de nasıl hesap soracak? Umur Bey’i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey’e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay’ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey’in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun’la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?

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