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Kuruluş Osman sezon finali fragmanı yayınlandı - Prenses Sofia ölecek mi?
Kuruluş Osman dizisinin sezon finali fragmanı izleyicilerle buluştu. Sezon arası verecek olan Kuruluş Osman sezon finali fragmanına Osman Bey'in 'Allahım düşmanın şerrinden sana sığınırım' sözleri damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman sezon finalinde neler olacak? Prenses Sofia ölecek mi? İşte Kuruluş Osman sezon finali fragmanı
Kuruluş Osman dizisinin sezon finali fragmanı çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. Kuruluş Osman sezon finalinde Osman Gazi ata toprakları için mücadele ediyor ve bir kez daha Sofia'nın karşısını çıkıyor. Babasının emanetine sahip çıkan Osman Gazi'nin Sofia'yı öldürüp öldürmeyeceği sezon finalinde belli olacak.
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