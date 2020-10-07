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Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman Lena kimdir? Seray Kaya kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

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Kuruluş Osman Lena kimdir? Seray Kaya kaç yaşında? İşte oynadığı diziler
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Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Seray Kaya’da yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin kadrosuna katılan Kaya, Lena karakterine hayat veriyor. Peki Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Kuruluş Osman dizisindeki Lena ile ilgili bilgiler

Seray Kaya, Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine hayat veriyor. Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile hafızalara kazınan Seray Kaya 4 Kasım 1991 doğumlu. İşte ünlü isim ile ilgili bilgiler

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEKİ LENA KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine Seray Kaya hayat veriyor.

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol aldı. Kadın dizisinde ki Şirin karakterine hayat verdi. En son Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

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