Kuruluş Osman Bamsı kimdir,, gerçekte var mı? Bamsı Bey'in hikayesi

Diriliş Ertuğrul sonrasında ise Kuruluş Osman dizisinde karşımıza çıkan Bamsı Bey karakteri dizide, Osman Bey'in yakın dostudur. Tarihte Bamsı Bey ne zaman öldü? sorusunun cevabı , son bölümlerde Bamsı'nın eski gelini Aygül tarafından vurulmasıyla ve yaşanan olaylar zinciri ile beraber merak konusu oldu. İşte, Bamsı Bey'in hayatı ile ilgili detaylar...

BAMSI BEY KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.

Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek’in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek’n desteğini istese de İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar. Bamsı Beyrek’in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

BAMSI'NIN ANLAMI NEDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.