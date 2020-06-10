Kuruluş Osman Balgay kimdir, nasıl öldü? Moğol komutanı Balgay hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Balgay, Cengiz Han'ın oturunudur. Balgay’ın dedesi olan Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirmiş ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştı.

Kuruluş Osman dizisinde sık sık ölümle burun buruna gelen Balgay'ın nasıl öldüğü bilinmiyor.

Balgay'ı canlandıran Yurdaer Okur kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.