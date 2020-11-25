KuruluÅŸ Osman AliÅŸar Bey izleyenlerin gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda yer alan Saruhan HÃ¼nel'in hayat verdiÄŸi AliÅŸar Bey KuruluÅŸ Osman'da tehlikeli sahneler ile hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. AliÅŸar Bey'in Konyaâ€™da diÄŸer SelÃ§uklu emÃ®rleriyle beraber MoÄŸollar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilinmektedir. Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar.Â

KURULUÅž OSMAN ALÄ°ÅžAR BEY KÄ°MDÄ°R?Â

KuruluÅŸ Osman'da adÄ± geÃ§en AliÅŸar Bey'in GermiyanoÄŸullarÄ± BeyliÄŸi'nin kurucusu 1. Yakup Bey'in babasÄ± KerimÃ¼ddin AliÅŸÃ®r olduÄŸu tahmin edilmektedir. Tarihi kaynaklarda KerimÃ¼ddin AliÅŸÃ®r (AliÅŸar Bey) hakkÄ±nda ÅŸu bilgiler yer almaktadÄ±r:

KerimÃ¼ddin AliÅŸÃ®r, SelÃ§uklu askeri, Muzaffereddin bin AliÅŸÃ®r'in oÄŸlu, GermiyanoÄŸullarÄ± BeyliÄŸi'nin kurucusu I. Yakub Bey'in babasÄ±dÄ±r. KerimÃ¼ddin AliÅŸir SelÃ§uk Ã¼merasÄ±ndandÄ±r. IV. KÄ±lÄ±Ã§ Arslan zamanÄ±nda PervÃ¢ne Muineddin SÃ¼leyman kendisine karÅŸÄ± koyanlarÄ± II. Ä°zzeddin Keykavus taraftarlÄ±ÄŸÄ± ile itham ederek Ä°lhanlÄ±lar'a birer birer katlettirmiÅŸtir. SelÃ§uklu ÅŸehzadeleri arasÄ±ndaki taht mÃ¼cadelerine karÅŸÄ± olan KerimÃ¼ddin AliÅŸÃ®r de Konya'da o meydanda MoÄŸol kumandanÄ± AlÄ±cak tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GermiyanlÄ± KerÃ®mÃ¼ddin AliÅŸÃ®râ€™in, 1264 yÄ±llarÄ±nda SelÃ§uklu Veziri MuÃ®nÃ¼ddin SÃ¼leyman PervÃ¢neâ€™nin ÅŸikÃ¢yetiyle Konyaâ€™da diÄŸer SelÃ§uklu emÃ®rleriyle beraber MoÄŸollar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilinmektedir.

SARUHAN HÃœNEL KÄ°MDÄ°R?Â

Tam adÄ± Muharrem Saruhan HÃ¼nel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya geldi. BaÄŸdat'tan TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ eden Saruhan HÃ¼nel'in baba tarafÄ± Arnavut, anne tarafÄ± ise Arap kÃ¶kenlidir.

Kariyerine ilk olarak mankenlikle baÅŸlayan Saruhan HÃ¼nel'in kardeÅŸi AslÄ± HÃ¼nel ÅŸarkÄ±cÄ±, babasÄ± ise TÃ¼rkiye dans ÅŸampiyonudur.

Beyaz perdeye adÄ±mÄ±nÄ± 1993 yapÄ±mÄ± 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan HÃ¼nel, 'Ufukta Bir AÄŸaÃ§' ve 'Somuncu Baba: AÅŸkÄ±n SÄ±rrÄ±' filmlerinde de rol aldÄ±.

1992'de 'GÃ¼ndÃ¼zÃ¼n KaranlÄ±ÄŸÄ±'nda rol alarak dizilerde boy gÃ¶stermeye baÅŸlayan Saruhan HÃ¼nel 'TatlÄ± BetÃ¼ÅŸ', 'AynalÄ± Tahir', 'Kaybolan YÄ±llar', 'SerÃ§e' ve 'KaragÃ¼l' gibi pek Ã§ok dizinin kadrosunda yer aldÄ±.

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