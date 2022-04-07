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Kuruluş Osman 89. son bölümde Osman Bey'den Nikola'ya büyük darbe! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 89. son bölümde Osman Beyden Nikolaya büyük darbe İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı, 59. bölümün hemen ardından erişime açıldı. Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 6 Nisan tarihli 59. son bölümünde Selcan Ana’ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını ayağa kaldırırken Cornelia'nın hainliğini ortaya çıkaran delik çarpıcı gelişmelerden oldu. Osman Bey’in Nikola’ya vurduğu büyük darbe ise ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman 89. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman 89. son bölüm tek parça yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın 23 Mart tarihli son bölümünde Osman Bey'in bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl’ün fethi için hazırlıklarına devam etmesi ekranlara geldi. Osman Bey'in dua sahnesi ise dizinin final anına damga vurdu. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 89. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Ana’ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia’nın Selcan Ana’yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia’nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia’yı açık edecek delil nedir?

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Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius’u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey’in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey’in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl’ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola’ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey’in Nikola’ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius’tur. Osman Bey Usta Arius’un canını alacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon

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