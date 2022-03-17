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Kuruluş Osman 86. son bölüme Dergah'a saldırı yapılması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 86. son bölüme Dergaha saldırı yapılması damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 86. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Çarşamba akşamları sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 16 Mart tarihli son bölümünde Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar vereceği heyecan yaratırken, Mari’nin zehirlenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Geyhatu'nun serbest kaldığı son bölümde Dergah'a yapılan hain saldırı ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm full HD izleme ekranı ve 86. bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 16 Mart akşamı yayınlanan dizide Osman Bey’in infazını ertelediği Geyhatu’nun serbest kalması dikkat çekti. Mari’nin zehirlenmesinden Turgut Bey'in Gündüz Bey'i sorumlu tutması ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osman Bey'e suikast düzenlenmesi merak uyandırdı. Kuruluş Osman son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey’in infazını ertelediği Geyhatu’nun kaderi ne olacak?

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Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey’in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt’te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt’te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari’nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

Söğüt’te bunlar olurken Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Mari’nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey’i kimse durduramayacaktır. Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey’i Mari’nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir? Osman Bey’in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır. Osman Bey, aklı ve kalbi arasında kalmayarak bir karar verecektir. Entrikaların ayyuka çıktığı, düşmanın oyunlarını tekrar kurduğu bu ortamda Osman Bey ve Kayı Obası düze çıkabilecek midir? Obasını birlik içinde tutabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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