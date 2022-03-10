Kuruluş Osman 85. son bölüme Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 9 Mart akşamı yayınlanan dizide Osman Bey’in kendisine ihanet ettiğini düşünen Selçuklu Sultanı Mesud'un Konya’dan kalkıp Kayı Obasına gelmesi heyecan dolu anlara neden olurken, Osman Bey'in Sultan Mesud'a rest çekmesi gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 86. son bölümü ve yeni bölüm fragmanını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 85.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah’ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur’dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp’in Osman Bey’le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur’u bekleyen büyük tehlike nedir?

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Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu’yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah’tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey’in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya’dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey’den, Vezir Alemşah ve Geyhatu’yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, “Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı” diyerek Sultan Mesud’la köprüleri atar.

Alaeddin’in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba’da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah’ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey’den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey’in cenazesi Kayı Obası’na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey’e kim ve neden kıymıştır?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI