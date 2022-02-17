Kuruluş Osman 82. son bölüme Osman Bey ve Gündüz Bey'in hesaplaşması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 16 Şubat akşamı yayınlanan dizide a Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey’den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını isterken, Osman Bey'in Şeyh Edebalı'dan ağabeyi için sorduğu soru dikkat çekti. Osman Bey ve Gündüz Bey'in karşı karşıya gelip kılıçlarını çektiği final anı çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Tüm bunların ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in Geyhatu'yu vurması merak uyandırdı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekfur Nikola’nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah’ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey’den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

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Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey’le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı’nın tavsiyesini alır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI