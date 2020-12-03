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Haber Giriş: 03.12.2020 - 01:29 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 36. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Kulucahisar Kalesi fethediliyor!

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Kuruluş Osman 36. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Kulucahisar Kalesi fethediliyor!
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Kuruluş Osman 36. son bölümü tek parça ve full HD yayınlandı. Osman Bey'in Targun Hatun'la nikahlanmak istediğini söylediği Kuruluş Osman 3 Aralık tarihli son bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ne düzenlenen sefer damga vurdu. Dizinin son bölümünün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in kaleyi fethetmesi ve Savcı Bey'in Osman Bey'e söyledikleri dikkat çekti. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 36. son bölüm kesintisiz ve tam izleme linki ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

Kuruluş Osman 36. bölümü ile 2 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranlarına geldi. İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde Bala Hatun'un Osman Bey'in evlilik kararı sonrası söyledikleri dikkat çekti. İşte, 2 Aralık tarihli Kuruluş Osman son bölümün tamamı ve 37. bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı Kulucahisar Kalesi’nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun’u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos’tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan’dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar’ı koyan Osman Bey’in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun’la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos’a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay’dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey’in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman son bölüm sonrası 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni fethetmesi damga vurdu.

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