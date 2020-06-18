Kuruluş Osman 26. son bölüm tam ve kesintisiz izleme ekranı yayında mı? İşte Kuruluş Osman sezon finali fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman bu hafta heyecanı anları izleyici karşısına çıkardı. Obaya yapılan baskında Selcan Hatun ve Hazal Hatun'un ölüp ölmeyeceği ekran başındakileri meraklandırdı. Kuruluş Osman 27. bölümüyle önümüzdeki hafta sezon finali yaparak sevenlerine kısa süreliğine ara verecek. İşte, Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanından görüntüler.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 26. son bölüm izleme linki henüz yayınlanmadı. Son bölüm yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası 27. sezon finali fragmanı yayınlandı. 24 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in Sofia'nın askerleri tarafından etrafının çevrilmesi dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler...