Kuruluş Osman 26 . bölümü tek parça yayınlandı - Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman sezon finali öncesi olaylı gelişmelerin olduğu bir bölümle ekranlardaydı. Tarihi karakterlerin ve olayların hatırlatıldığı Kuruluş Osman son bölümünde Osman Bey, intikam için harekete geçti. Konur Alp’in veda sahnesi ve Osman Gazi’nin Sofia ile karşı karşıya geldiği anlar nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Tüm bu gelişmeleri kaçıranlar internetten Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor.



Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?



Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE