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Televizyon
Haber Giriş: 30.05.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 23 . bölümü tek parça yayınlandı - Kuruluş Osman son bölüm izle

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Kuruluş Osman 23 . bölümü tek parça yayınlandı - Kuruluş Osman son bölüm izle
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Kuruluş Osman 23. bölümü tek parça yayınlandı. 27 Mayıs'ta yayınlanan Kuruluş Osman son bölümünün tamamını veya bir kısmını kaçıran dizi takipçileri, diziyi internet ortamından kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananların kısa bir özeti ve Kuruluş Osman 23 . bölümü kesintisiz izleme linki...

Kuruluş Osman geçtiğimiz hafta 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi karakterlerin ve olayların hatırlatıldığı kuruluş Osman son bölümde şu gelişmeler yaşandı:

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek? Tüm bu gelişmelerin detaylarını ve soruların yanıtlarını Kuruluş Osman son bölüm izle linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

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