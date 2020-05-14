Kuruluş Osman 21. son bölüm kesintisiz ve tam izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman yayınlanan 21. bölümüyle çarpıcı anları ekranlara taşıdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatıldığı dizinin son bölümünde, Osman Bey'in Moğollar'ın eline düşmesi dikkat çekti. Kuruluş Osman 21. bölümünün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bala Hatun'un Osman Bey'in başında ağlaması çarpıcı anların sinyallerini verdi. İşte, Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs tarihli 21. son bölümü ve Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN TAM VE KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. 20 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 22. yeni bölüm fragmanına baygın şekilde obaya getirilen Osman'ın başında Bala Hatun'un ağlaması damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı...