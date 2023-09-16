Kuruçeşme Açıkhava'da Nil Karaibrahimgil enerjisi

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NİL KARAİBRAHİMGİL BOĞAZ'I SALLADI!

Müzik dünyasının en renkli, en farklı ve en ilham verici karakterinden biri olan Nil Karaibrahimgil, birbirinden güçlü, sevilen şarkılarını Kuruçeşme Sahnesi’ni dolduran 3000 kişi ile seslendirdi. Performansının yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştıran Karaibrahimgil, ilk yarıda koyu mavi, payetli mini bir elbise giyerken ikinci bölümde tütülü ceketi, siyah beyaz deri çizmeleriyle çok şıktı.

“Burası İstanbul” ve “Pırlanta” şarkılarıyla konserine başlayan ünlü popçu, “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “XL”, “Akbaba”, “Peri” gibi hit olmuş şarkılarını söylerken hem kendi eğlendi hem izlemeye gelen seyircisinin coşkusuna ortak oldu. Karaibrahimgil’i en önden izleyen ünlü sanatçı Sertap Erener ise şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konserin en renkli anlarından biri de Karaibrahimgil’in minik İlayda ile düetiydi. “Kuzey Yıldızı” parçasını kuş dilinde seslendiren ikili alkış yağmuruna tutuldu.

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Sevenlerine 2,5 saat boyunca hayallerle dolu rengarenk bir dünya sunan ünlü sanatçı, bis yaparak sahnesini noktaladı.