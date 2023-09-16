×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kuruçeşme Açıkhava'da Nil Karaibrahimgil enerjisi

Güncelleme Tarihi:

#Nil Karaibrahimgil#Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu
Kuruçeşme Açıkhavada Nil Karaibrahimgil enerjisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 08:14

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde, Nil Karaibrahimgil, önceki akşam renkli yorumuyla enerjisini müzikseverler ile buluşturdu.

Haberin Devamı

NİL KARAİBRAHİMGİL BOĞAZ'I SALLADI!

Müzik dünyasının en renkli, en farklı ve en ilham verici karakterinden biri olan Nil Karaibrahimgil, birbirinden güçlü, sevilen şarkılarını Kuruçeşme Sahnesi’ni dolduran 3000 kişi ile seslendirdi. Performansının yanı sıra güzelliğiyle de göz kamaştıran Karaibrahimgil, ilk yarıda koyu mavi, payetli mini bir elbise giyerken ikinci bölümde tütülü ceketi, siyah beyaz deri çizmeleriyle çok şıktı.

Kuruçeşme Açıkhavada Nil Karaibrahimgil enerjisi

“Burası İstanbul” ve “Pırlanta” şarkılarıyla konserine başlayan ünlü popçu, “Ben Buraya Çıplak Geldim”, “XL”, “Akbaba”, “Peri” gibi hit olmuş şarkılarını söylerken hem kendi eğlendi hem izlemeye gelen seyircisinin coşkusuna ortak oldu. Karaibrahimgil’i en önden izleyen ünlü sanatçı Sertap Erener ise şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konserin en renkli anlarından biri de Karaibrahimgil’in minik İlayda ile düetiydi. “Kuzey Yıldızı” parçasını kuş dilinde seslendiren ikili alkış yağmuruna tutuldu.

Haberin Devamı

Kuruçeşme Açıkhavada Nil Karaibrahimgil enerjisi

Sevenlerine 2,5 saat boyunca hayallerle dolu rengarenk bir dünya sunan ünlü sanatçı, bis yaparak sahnesini noktaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nil Karaibrahimgil#Kuruçeşme Açıkhava#Demirören Medya Grubu

BAKMADAN GEÇME!