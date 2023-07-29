Kuruçeşme Açıkhava'da ilk perde açıldı: Ölü’n Bizi Ayırana Dek

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600’ÜNCÜ OYUNLARI KURUÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİ’NDE!

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, oyun öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan ikili, “Böyle güzel bir alanda oyun oynayacağımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İlk kez köprünün karşısına geçip oyun sahneleyeceğiz. Bir yanda köprü diğer yanda deniz yani tam İstanbul…”sözleriyle duygularını dile getirdi. Bu özel gece de 600’üncü oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak olan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, “Çok güzel ve dinamizmi yüksek bir oyun…Böyle olmasa oyun bu kadar süre devam etmezdi. Türkiye’nin her yerinde rağbet görüyor. İzleyen seyircimiz tekrar tekrar geliyor. Herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

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‘ÖLÜ’N BİZİ AYIRANA DEK’ İLE KAHKAHA TUFANI!

Oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan’ın yer aldığı kara komedi, Kuruçeşme Sahnesi’nde perde açtı. Yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın üstlendiği ‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek'in konsepti PuCCa'ya, senaryosu ise Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu'na ait. Evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar veren çiftin, katıldıkları partinin ardından sabah bir cesetle uyanmalarını ve bunun üzerine evliliklerini sorgulamalarını anlatan oyun izleyicilerden tam not aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu, ünlü oyuncu Dolunay Soysert’te en önden izledi. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, başarılı oyunculukları ve sahnedeki müthiş uyumlarıyla tiyatroseverleri kırıp geçirdi. Kahkaha fırtınasının hakim olduğu gece de Boğaz’ın kıyısında tiyatro izlemenin keyfini çıkartan izleyiciler Kuruçeşme Açıkhava’da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, ‘Boğaz’da Tiyatro Keyfi’ ile sanat tutkunlarını ağırlamaya devam ederek birbirinden güzel oyunlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.