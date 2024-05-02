Kural Dışı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda?

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KURAL DIŞI FİLMİ KONUSU
Kural Dışı, okul öncesi eğitimcisi olan bir adam ile özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan bir eğitmenin hikayesini konu ediyor. Birbirinden farklı karakterlere ve farklı inançlara sahip olan iki adam, otizmli çocuklara yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmak için bir araya gelir.
KURAL DIŞI FİLMİ OYUNCULARI
Vincent Cassel
Reda Kateb
Hélène Vincent
Bryan Mialoundama
Alban Ivanov
Catherine Mouchet
Frédéric Pierrot
Suliane Brahim