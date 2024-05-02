Kural Dışı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda?

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KURAL DIŞI FİLMİ KONUSU

Kural Dışı, okul öncesi eğitimcisi olan bir adam ile özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan bir eğitmenin hikayesini konu ediyor. Birbirinden farklı karakterlere ve farklı inançlara sahip olan iki adam, otizmli çocuklara yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmak için bir araya gelir.

KURAL DIŞI FİLMİ OYUNCULARI

Vincent Cassel

Reda Kateb

Hélène Vincent

Bryan Mialoundama

Alban Ivanov

Catherine Mouchet

Frédéric Pierrot

Suliane Brahim