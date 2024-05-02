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Kural Dışı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda?

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#Kural Dışı#Kural Dışı Konusu#Kural Dışı Oyuncuları
Kural Dışı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 17:32

Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent gibi oyuncuların yer aldığı Kural Dışı filmi Beyaz Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. Filmin senaryosunu yönetmenliğini Eric Toledano ve Olivier Nakache üstleniyor. Filmde, otizmli çocuklara eğitim veren ve gidecek yeri kalmadığında onlara kapılarını açan iki adam ve bir kaç gönüllü gençten oluşan bir ekibin eğlenceli hikayesini konu alıyor. İşte Kural Dışı filmi konusu ve oyuncuları!

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KURAL DIŞI FİLMİ KONUSU

Kural Dışı, okul öncesi eğitimcisi olan bir adam ile özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan bir eğitmenin hikayesini konu ediyor. Birbirinden farklı karakterlere ve farklı inançlara sahip olan iki adam, otizmli çocuklara yardım etmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmak için bir araya gelir.

KURAL DIŞI FİLMİ OYUNCULARI

Vincent Cassel

Reda Kateb

Hélène Vincent

Bryan Mialoundama

Alban Ivanov

Catherine Mouchet

Frédéric Pierrot

Suliane Brahim

 

 

 

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