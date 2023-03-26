Kulin’in ‘Veda’sı tiyatro sahnesinde

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Tiyatrokare, yeni oyunu “Veda” için hazırlıklara başladı. Nedim Saban’ın Ayşe Kulin’in romanından sahneye uyarladığı oyunun ilk okuma provası yapıldı. Ayşe Kulin de provayı ziyaret ederek oyuncularla bir araya geldi. Nevra Serezli, projeyle ilgili şunları söyledi:

SARAYLI HANIM ROLÜNDE

“Nedim Saban’ın geçen yazdan bu yana üzerinde çalıştığı bir oyun bu. Eylülde sahneye koyacağız. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk gelmesini istiyoruz. İstanbul’un işgali sırasında bir konakta yaşayan ailenin durumunu anlatıyor oyun. Heyecan verici bir proje. Karakterimin adı Saraylı Hanım. Evin büyükannesi. Leyla (Feray) ile oynamaktan da çok mutluyum. Disiplinli bir oyuncu.”

