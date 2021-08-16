Küçük Yalanlar oyuncuları kimler? Küçük Yalanlar konusu ve oyuncu kadrosu

Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Küçük Yalanlar isimli film, bir dram ve aşk hikayesini anlatıyor. Eda’nın sakin ve küçük dünyası, gizli polis Sarper’le tanışınca değişir. Beklenmedik bir aşk bütün sırları ortaya çıkaracaktır…

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği, oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Yıldız Asyalı, Orçun Kaptan, Koray Erkök ve Yasmin Erbil’in yer aldığı “Küçük Yalanlar” filmi merakla bekleniyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada