Küçük Esnaf filminin oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?
Küçük Esnaf beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Televizyonların sinema kuşağında yer alan Küçük Esnaf'ın oyuncularının yanı sıra konusu da dikkat çekiyor. Küçük Esnaf’ta ölen babasının mafyaya olan yüklü borcunu ödemeye çalışan Berhudar’ın başına gelenler anlatılıyor. Peki, Küçük Esnaf filminin oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?
Küçük Esnaf oyuncuları Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler bulunuyor.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI
Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?
Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.