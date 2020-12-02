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Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncu kadrosu

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Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncu kadrosu
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Küçük Esnaf filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Film bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Küçük Esnaf’ta ölen babasının mafyaya olan yüklü borcunu ödemeye çalışan Berhudar’ın başına gelenler anlatılıyor. İşte Küçük Esnaf filmi oyuncuları ve konusu

Küçük Esnaf bu akşam yeniden ekrana gelecek. Senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın kaleme aldığı filmin oyuncuları arasında Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker gibi isimler bulunuyor. 2016 yapımı Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Küçük Esnaf oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker gibi isimler bulunuyor.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.

2016 yapımı Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.

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