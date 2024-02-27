Kubilay Aka’dan Fenerbahçe marşı

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Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Aka, sözlerini yazdığı “Kadıköy’ün Ordusu” adlı rap türündeki marşın bestesine de Yıldıray Gürgen, Serdar Kara ve Mert Taluy’la birlikte imza attı

Oyuncu, çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Marş yazmak daha önce deneyimlediğim bir şey değildi. Tamamlanması 2 hafta sürdü. Olabildiğince kalıcı bir şey yapmak istedim. Müzik benim için çok huzurlu ve kendimle kalabildiğim bir yer. Yaptığım şeyleri dışa vurmuyorum. Ancak konu Fenerbahçe olunca çok keyif aldık üretirken.”

Marşa çekilen klibin yönetmen koltuğunda da oturan Aka, “Uzun zamandır yönetmenlik yapmak istiyordum. Biraz zordu ama neyse ki görüntü yönetmenimiz Veli Kuzlu yanımızdaydı. Onun tecrübesi ve deneyimi sayesinde süreç daha kolay geçti” dedi.