Kubilay Aka'nın davasına ret

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KUBİLAY Aka’nın “Trans bir bireyle ilişkisi var” diyerek kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Arto ile Beyaz TV’ye açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.
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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 yıldır devam eden davanın son duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, manevi tazminatın yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aka’nın 50 bin liralık davasını reddetti.