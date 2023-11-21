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Kubilay Aka'nın davasına ret

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#Kubilay Aka#Arto#Beyaz Tv
Kubilay Akanın davasına ret
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:06

KUBİLAY Aka’nın “Trans bir bireyle ilişkisi var” diyerek kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Arto ile Beyaz TV’ye açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 yıldır devam eden davanın son duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, manevi tazminatın yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aka’nın 50 bin liralık davasını reddetti. 

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#Kubilay Aka#Arto#Beyaz Tv

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