Kuaförüm Sensin sunucusu Çiğdem Batur kimdir?

Çiğdem Batur merak edilen isimler arasında yer alıyor. Deli Gönül, Bizim Hikaye, Pinhan, Papatyam gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü isim Kuaförüm Sensin’in sunuculuğunu yapıyor. 13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, sunucu Ayşe Çiğdem Batur , 13 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

Çiğdem Batur Deli Gönül, Bizim Hikaye, Pinhan, Papatyam gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.