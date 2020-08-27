Kuaförüm Sensin Özge Aran kimdir, kaç yaşında?

Kuaför Yasin Ertuğrul, makyöz Yağmur Araz’a Kuaförüm Sensin’de eşlik eden Özge Aran, 30 yaşında. Bekar bir anne olan Özge Aran, iki çocuk sahibi. Modellik ve oyunculuk yapıyor. Bursa Büyükşehir Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümünde ve 3 Maymun Görsel Sanatlar Akademi'sinde çalıştı. Ekran deneyimi bulunan yarışmacılarından biri olan Özge Aran, daha önce Kalbimin Sultanı isimli dizisinde Lady Katrin rolünü canlandırdı.