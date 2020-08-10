Kuaförüm Sensin neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölümleri ne zaman saat kaçta yayınlanıyor?

Kuaförüm Sensin ekran macerasına ara verdi. Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in jüri üyeliğini üstlendiği Kuaförüm Sensin bu hafta boyunca ekranlarda yer almayacak. Programın yayın arası için bir açıklama yapılmadı ancak kanalda yer alan bilgilere göre Kuaförüm Sensin 17 Ağustos Pazartesi saat 12.30 günü kaldığı yerden devam edecek.

KUAFÖRÜM SENSİN’DE VEDA



Kuaförüm Sensin haftanın finalinde alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.



Kuaförüm Sensin’in ekran yüzü, sevilen sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı.