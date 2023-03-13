Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Kanal D#Burcu Özberk
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 10:54

Merakla beklenen dizi 22 Mart Çarşamba akşamı başlıyor…

Haberin Devamı

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 22 Mart Çarşamba akşamı ekran serüvenine başlıyor.

Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu

Kraliçe’den bir gece de iki tanıtım birden…

Başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Kraliçe’den bir gecede iki yeni tanıtım yayınlandı. Ekrana gelen iki tanıtım izleyicinin merakını iyice arttırırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu

Haberin Devamı

Ekran serüvenine başlamak için gün sayan dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu

Kraliçe 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe#Kanal D#Burcu Özberk

BAKMADAN GEÇME!

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindenler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindenler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.