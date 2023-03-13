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Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 22 Mart Çarşamba akşamı ekran serüvenine başlıyor.

Kraliçe’den bir gece de iki tanıtım birden…

Başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Kraliçe’den bir gecede iki yeni tanıtım yayınlandı. Ekrana gelen iki tanıtım izleyicinin merakını iyice arttırırken, sosyal medyada da gündem oldu.

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Ekran serüvenine başlamak için gün sayan dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Kraliçe 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…