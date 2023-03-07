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Kraliçe dizisi iddialı geliyor

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#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:17

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Kraliçe”nin tanıtımı yayınlandı. “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan proje, Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın performanslarıyla ses getirdi.

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Kanal D, yapımını Mednova’nın üstlendiği yeni dizisi “Kraliçe”yi seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan projede başrolleri Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Basketbol maçı görüntülerinin yer aldığı tanıtımda Burcu Özberk ve Gökhan Alkan performanslarıyla dikkat çekti.

Kraliçe dizisi iddialı geliyor

BASKETBOLCU EŞİNİN ETKİLEYİCİ ÖYKÜSÜ

Kraliçe”, adı büyük bir skandala karışan ülkenin en ünlü basketbolcusu ile hayatı bir anda altüst olan eşinin hikâyesini ekrana taşıyacak. Oyuncu kadrosunda Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer’in de yer aldığı dizi yakında başlayacak.

 

 

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#Kraliçe#Kanal D#Queen Sugar

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