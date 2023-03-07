Kraliçe dizisi iddialı geliyor

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Kanal D, yapımını Mednova’nın üstlendiği yeni dizisi “Kraliçe”yi seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan projede başrolleri Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Basketbol maçı görüntülerinin yer aldığı tanıtımda Burcu Özberk ve Gökhan Alkan performanslarıyla dikkat çekti.

BASKETBOLCU EŞİNİN ETKİLEYİCİ ÖYKÜSÜ

“Kraliçe”, adı büyük bir skandala karışan ülkenin en ünlü basketbolcusu ile hayatı bir anda altüst olan eşinin hikâyesini ekrana taşıyacak. Oyuncu kadrosunda Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer’in de yer aldığı dizi yakında başlayacak.