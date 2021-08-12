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Televizyon
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Kosovalı yıldız Arbnora Ademaj, Kanal D'de!

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Kosovalı yıldız Arbnora Ademaj, Kanal D'de!

Kosava’nın yıldız oyuncusu Arbnora Ademaj, Kanal D’nin yakında izleyicisiyle buluşacak günlük dizisi “Kırık Hayatlar”ın kadrosunda dahil oldu.

 Ademaj dizide Arnavut asıllı fit, alımlı, akıllı ve Kocabey Ailesi’nin modaevini yöneten gelini Leyla Kocabey’i canlandıracak. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından “Kırık Hayatlar” dizisinin setinde çekilen karelerini de paylaştı. Set fotoğrafları Ademaj’ın hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

KIRIK HAYATLAR YAKINDA BAŞLIYOR!

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun ve Özlem Fidan Kamalıoğlu da bulunuyor. Senaryosunu Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik’in kaleme aldığı “Kırık Hayatlar”ın yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan oturuyor.

Kosovalı yıldız Arbnora Ademaj, Kanal Dde

Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyacak.

 

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