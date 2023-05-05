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Koroğlu Köşkü'ne ateş düştü... Camdaki Kız'da ağlatan veda

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Camdaki Kız 77. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 00:16

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Nihal Menzil, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Rafet Koroğlu, Gülcihan'ın acı haberi ile yıkıldı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Nalan ile görüşmeye gelen Metin, evin önünde Hayri ile karşılaştı.

Hayri'nin "sen kimsin?" sorularından bunalan Metin gerçeği açıkladı:

Bu itirafı duyan biri daha vardı: Nalan!

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Babasının arkadaşı sandığı Mehmet'in gerçek kimliğini öğrenen Nalan, hayatının şokunu yaşadı.

Yıllarca kendisinden saklanan gerçekle beklenmedik bir anda yüzleşen Nalan ve Hafiş arasında kapanması zor bir uçurum açıldı.

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Annesinin hastalığını öğrenen ve son günlerini onunla dolu dolu geçirmek isteyen Selen, ikiz kızlarının ismi konusunda yardım istedi.

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Birinin adı Gül, diğerinin Dünya olsun... Benim ismim onlarla yaşasın

Nalan'a iyi geleceğini düşünerek hazırladığı yemeklerle eve giden Hayri, evlilik teklifine 'hayır' yanıtını aldı.

EVLENMEK İSTEMİYORUM HAYRİ

Evlenmek istemiyorum, daha net anlaman için tekrarlıyorum... Ben evlenmek istemiyorum. Bunu düşünmüyorum bence sen de düşünme

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Nalan'ın hayatındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek için her yolu deneyen Sedat, istediği yanıta bir türlü ulaşamadı.

Sonunda Muzo ile konuşan Sedat, kendisini şaşırtan gerçeği öğrendi.

Gerçekten o kişiyi bilmek mi istiyorsun? Nalan'ın hayatındaki kişi Hayri!

Veda zamanının geldiğini düşünen Gülcihan, Döndü ile konuşup onu İsmail'in teklifini kabul etmesi konusunda cesaretlendirdi.

İsmail ile buluşmaya giden Döndü, evlilik teklifini kabul ettiğini söyledi ve onu yemeğe davet etti.

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

GÜLCİHAN HERKESLE HELALLEŞİYOR

Koroğlu Köşkü'ndeki akşam yemeği duygusal anlara sahne oldu.

Öksürük krizi tutan Gülcihan, masadan apar topar kalktı. Cavit, Gülcihan'ı yalnız bırakmadı.

Öleceğimi biliyorum, çok az vaktimin kaldığını biliyorum. Bana belli etmemek için çok uğraştığınızı biliyorum. Sen de bildiğimi bil ama kimseye belli etme

Yıllar sonra karşısına çıktığı kızından kabul görmeyen Metin, veda için son kez Nalan'ın evine geldi. Yaptığı resimleri bırakan Metin "Bunlar benden sana kalan tek miras... İçinde saf alın teri var. Her nefeste hissettiğim derin pişmanlık var. Bunlar sana beni hatırlatmasın, seni ne kadar sevdiğimi hatırlatsın." dedi.

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Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Keşke başka şartlarda tanışsaydık... Keşke göğsümü gere gere 'ben senin babanım' diyebilseydim.

Yemek sonrası Billur'u odaya çağıran Muzaffer, aşk itirafının ardından ilk kez konuştu.

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Red cevabı alacağından neredeyse emin olan Billur'un ayakları duyduklarıyla yerden kesildi.

MUZO VE BİLLUR EVLENMEYE KARAR VERDİ

Bu huysuz adamla aynı yolda yürümeye emin misin?

Muzo ile Billur evlilik müjdesini Gülcihan ile de paylaştı.

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Sedat'ın halinden rahatsız olan Gülcihan, oğlunu karşısına alıp ona nasihatlerini sıraladı.

Bunu söyledim, avucuna koydum. Vasiyetim say. Ne zaman başın sıkışsa avucuna bak...

Nalan'ın Hayri ile birlikte olduğu gerçeği Muzo ve Billur'un konuşmalarını duyan Sedat'ın yüzüne tokat gibi çarptı.

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SEDAT, NALAN VE HAYRİ'NİN BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Dizinin final sahnesinde;

Alarm sesiyle uyanan ve Gülcihan'a onu hastaneye götüreceğini söyleyen Rafet Bey, karısının hayatını kaybettiğini gördü...

Koroğlu Köşküne ateş düştü... Camdaki Kızda ağlatan veda

Gülcihan'ın vedası sosyal medyayı da salladı:

* Hiç derdim yokmuş gibi oturdum Gülcihan'ın ölümüne ağlıyorum

* Akşam akşam gerçekten mahvoldum.

* Yemin ederim çok ağlak bir insanım ya Gülcihan'ın ölüm sahnesinde kendimi tutamadım mahvoldum ya...

* Bazı karakterlerin ölümü çok daha fazla etkiliyor beni. Gülcihan dizideki en sevdiğim karakterlerin başındaydı. Pamuk gibi iyilik dolu bir kalple sarıp sarmalıyordu herkesi. Üzgünüm:( Gülcihan’ı bu kadar sevdiysek sebebi Devrim Yakut’tur, var ol çiçek kadın

* Ah yüreğim acıdı... İnsanın en sevdiğinin ölmesi ne zordur yarabbim.

 

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 77. Bölüm#Kanal D

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