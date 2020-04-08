Korkusuz Korkak filminin oyuncuları kimdir? Korkusuz Korkak ne zaman çekildi?

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde; Kemal Sunal, Ali Şen, Belkıs Dilligil ve Turgut Özatay gibi isimler rol alıyor. Bütün hayatı, gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini alması ile al üst olan Mülayim'in hikayesinin işlendiği film zaman zaman televizyonlarda ekranlara geliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte, 1979 yapımı Korkusuz Korkak filmine ilişkin ayrıntılar...

FİLMİN GENEL KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar.

Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır.

Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

OYUNCU KADROSU

Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan, Yadigar Ejder yer almaktadır. İşte, filmin tam oyuncu kadrosu;

Kemal Sunal (Mülayim Sert)

Turgut Özatay (Ayı Abbas)

Ayşin Atav (Sevil)

Nejat Gürçen (Patron)

Zafer Önen (Müdür)

Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim)

Rıza Pekkutsal (Memur)

Belkıs Dilligil (Melek)

Hakkı Kıvanç (Hakkı)

Aynur Akkum (Esin)

Renan Fosforoğlu (Doktor)

Muhteşem Durukan (Sansar Selim)

Zeki Alpan (Nuri Amca)

Muzaffer Nebioğlu (Mehtap)

Yavuz Şeker (Amorti Kazım)

Kamer Sadık (Mülayim Ters)

Remziye Fırtına (Bedia Hanım)

Yadigar Ejder (Tetikçi)

Yaşar Şener (Basın)

Ajlan Aktuğ (Topal Hüsnü)

Orhan Çoban (Kör Hamza)

Süheyl Eğriboz (Mahalleli)

Yusuf Çağatay (Mahalleli)

Celal Yonat (Arap)

Zeki Tüney (Ayı Abbas'ın Adamı)

Erdoğan Seren (Ayı Abbas'ın Adamı)

Kadir Kök (Gerzek Hamdi)