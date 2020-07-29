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Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Kore gezisine pandemi engeli

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Kore gezisine pandemi engeli
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2016’da APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nü alan Gökhan Alkan’a Güney Kore’den gelen davet pandemi engeline takıldı..

Aldığı ödül sonrası Güney Kore’de ciddi bir hayran kitlesi edinen oyuncu gelen davet üzerine 2020 Eylül’ünde planlanan Kore gezisini küresel salgın sebebiyle 2021’e erteledi. Yasak Elma’nın yakışıklı başrol oyuncusu Alkan, Güney Kore’de tv programınlarına konuk olacak ve yapım şirketlerine ziyarette bulunacak.

 

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