Kolpaçino filminin kadrosu şekillendi

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KENDİLERİNİ OYNADILAR



Komedyen Şafak Sezer’in başrolünde oynadığı “Kolpaçino” serisinin dördüncü filminin çekimleri devam ediyor. Film seti geçtiğimiz gün çok özel konukları ağırladı. Şarkıları ve şovlarıyla sanat dünyasına damga vuran İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç filmde kendilerini canlandırdı.

KASIMDA VİZYONDA

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kolpaçino 4”, Şafak Sezer’in canlandırdığı Özgür karakterinin eski dostlarıyla hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyacak. İlk üç filmde yer alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’ün de kadrosunda olduğu “Kolpaçino 4”ün kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.