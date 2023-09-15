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Kolpaçino filminin kadrosu şekillendi

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#İbrahim Tatlıses
Kolpaçino filminin kadrosu şekillendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 08:22

Sanat dünyasının yıldız isimleri İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, “Kolpaçino” serisinin yeni filmi için kamera karşısına geçti.

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KENDİLERİNİ OYNADILAR

Komedyen Şafak Sezer’in başrolünde oynadığı “Kolpaçino” serisinin dördüncü filminin çekimleri devam ediyor. Film seti geçtiğimiz gün çok özel konukları ağırladı. Şarkıları ve şovlarıyla sanat dünyasına damga vuran İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç filmde kendilerini canlandırdı.

Kolpaçino filminin kadrosu şekillendi

KASIMDA VİZYONDA

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kolpaçino 4”, Şafak Sezer’in canlandırdığı Özgür karakterinin eski dostlarıyla hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyacak. İlk üç filmde yer alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’ün de kadrosunda olduğu “Kolpaçino 4”ün kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.

 

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#İbrahim Tatlıses

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