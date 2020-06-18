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Haber Giriş: 18.06.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimdir? Kod Adı Londra filmi konusu nedir?

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Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimdir? Kod Adı Londra filmi konusu nedir?
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Kod Adı Londra filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. 2016 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Filmin oyuncuları arasında Gerard Butler, Morgan Freeman, gibi usta isimler yer alıyor. İşte Kod Adı Londra oyuncuları ve konusu…

Kod Adı Londra filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan filmin kadrosunda Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett gibi isimler bulunuyor.

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett gibi isimler bulunuyor.

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Kod Adı Londra filmi oyuncuları kimdir Kod Adı Londra filmi konusu nedir

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

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