Kocası, eski sevgilisi ile buluştu... 30 yıl sonra aşk yeniden mi?

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Dizinin yeni bölümünde;

Mehmet ve Aslı'nın mutluluğuna tahammül edemeyen Hatice, ardında bir mektup bırakarak hayatına son vermek istedi. Kızını odasında hareketsiz bulan Feride, çığlıklarıyla malikaneyi inletti.

Hastaneye gidenler arasında Aslı da vardı. Gelini ile konuşan Seher, Hatice'nin durumundan onu sorumlu tuttu. Alanur'un Aslı'ya destek olmak için hastaneye gelişi ortamı daha da gerdi.

Karlı Ailesi'nin sert tepkisinin ardından Alanur, kızını da alarak hastaneden ayrıldı. Aslı'nın telefon konuşması sırasında Seher'den tokat yediğini öğrenen Alanur, çıldırdı.

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Karısını almak için Alanur'un evine giden Mehmet'e hem Aslı hem de annesi tepki gösterdi.

Kızına yapılanların intikamını almak için sessiz ve emin adımlarla ilerleyen Alanur, ev halkının yokluğunu fırsat bilerek malikaneye gitti.

SİZE GİDİYORUZ ASLI!

Mutfağa giren Alanur, Aslının ve çalışanların gözünün önünde hünerlerini sergiledi.

Eve döndüğünde Alanur'u karşısında gören Seher, şoke oldu.

Bunca olaydan sonra evime gelip, mutfağıma giriyorsun!

Alanur, sözleriyle Seher'i iğnelemeyi sürdürdü.

Oklavayı çok iyi kullanırım. Size de uygun şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Oklavayı da... Elinizi de...

Seher ile konuşmak isteyen Nevzat, Alanur'u elleri unlu bir şekilde görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Alanur'un Nevzat'ı bir yerlerden hatırladığını söylemesi ise Seher'i tedirgin etti.

ALANUR'DAN SEHER'E GÖZDAĞI

Aileyi buluşuran akşam yemeğine de Alanur damgasını vurdu.

En deli anda eşyalarını parçalarken bile kızına kıyamayan o el benim kızıma nasıl kalkıyor?

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ALANUR, YEMEK MASASINI BİRBİRİNE KATTI

Ziya ile konuşmak istediğini söyleyen Alanur, onu çalışma odasına götürdü.

İkilinin uzun süre geri dönmeyişinden rahatsız olan Seher, Ziya ile Alanur'un yanına gitmemek için kendini zor tuttu.

Annesinin tavırlarına anlam vermeye çalışan Aslı, onu durması konusunda uyarırken, Alanur ise "30 yıl önce bana yaptıklarını sana yapamasınlar diye buradayım" cevabını verdi.

Mina'nın okuldan alınması konusunda kendini suçlayan Alanur, evden ayrılmadan önce onunla konuşmak istedi.

Ben annene çocukların hata yapabileceğini anlatmak istemiştim... Böyle bir şiddet uygulayacağını asla düşünmedim.

Mina'ya kendini affettirmek için yollar arayan Alanur, "Bana güvenmediğini biliyorum ama başın sıkışırsa beni ara. Hemen olmayabilir ama küçük küçük başla... Beni silme hemen..." dedi.

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ALANUR, MİNA'YA DOSTLUĞUNU KANITLADI

Tedavisi tamamlanan Hatice eve döndü. Alanur, genç kızı acıyan gözlerle karşıladı.

Ona değer vermeyen bir erkek için hayatını hiçe sayan her kadına üzülüyorum...

Aslı'yı da yanına alarak Beste'nin yanına gitmeye hazırlanan Alanur, çıkmadan önce Seher ile vedalaştı.

Seher'in "şovunu yaptın" tepkisini karşılıksız bırakmayan Alanur "Bu sadece fragmandı. Eğer bir daha kızıma dokunursan buraya gelirim, o odaya yerleşirim ve şovu birlikte çekeriz" diyerek restini çekti.

Alanur ile konuşmanın bir yolunu arayan Ziya, arayıp görüşmek istediğini söyledi.

Yaşadığı stresin altında ezilen Aslı, ablası ile dertleşti.

ASLI VE BESTE'DE KARDEŞ DAYANIŞMASI

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Ne yapayım? Benim annemle senin baban eski sevgili mi diyeyim? Bizim bir şekilde o evden ayrılmamız gerek...

İki eski sevgilinin buluşacağını düşünen Seher, Nevzat'tan Alanur'un peşine birini takmasını istedi.

Aslı'yı aile arasında yaşanan gerilimden uzak tutmak isteyen Mehmet, Aslı'nın karşısında onun da aklına olan ancak söylemeye cesaret edemediği bir sürprizle çıktı.

MEHMET'TEN ASLI'YA EV SÜRPRİZİ

Bu ev bizim olsun mu?

Yıllar önce Alanur ve Ziya'yı ayırmayı başaran Seher, cep telefonuna gelen mesajla ikilinin baş başa olduğunu gördü.

Alanur ve Ziya'nın olduğu adrese giden Seher, ikiliyi beklemediği bir şekilde gördü. Hikayeyi bilmesine rağmen kendisini mağdur göstermeyi başaran Seher'in söylediği her söz kocasını vicdan azabına sürükledi.

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Aldatmak nerede başlar Ziya? Tende mi, akılda mı, yürekte mi?

Dizinin final sahnesinde;

Öfkeden delirmiş bir şekilde eve dönen Seher, Ziya'nın odasını darmadağın etti.

Eşyalarını parçalanmış ve yerlere saçılmış bir şekilde gören Ziya, Seher'i arasa da ona ulaşamadı.

Geç saate rağmen Seher'in eve dönmemesi aile bireylerini endişelendirdi.

İş yerinden çıkmaya hazırlanan Alanur'un sürpriz bir ziyaretçisi vardı: Seher!

SEHER VE ALANUR'UN HESAPLAŞMASINDA NE OLACAK

Daha erken bekliyordum...

VEDA MEKTUBU'NUN 8. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN