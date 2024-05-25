Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu

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Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmin oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu, Gülenay Kalkan gibi isimler bulunuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Romina Özipekçi - Ferda

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

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KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!