Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu

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Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmin oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu, Gülenay Kalkan gibi isimler bulunuyor.
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Romina Özipekçi - Ferda
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu
KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU
Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!