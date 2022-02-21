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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu

#Kocan Kadar Konuş: Diriliş#Kocan Kadar Konuş: Diriliş Filmi Konusu#Kocan Kadar Konuş: Diriliş Filmi Oyuncuları
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi, oyuncuları kim Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam yeniden Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alan Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Diriliş izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları ve konusu!

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Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi hakkında bilgiler izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Enis Arıkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU

Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Hümeyra, Nevra Serezli, Enis Arıkan, Eda Ece gibi tanınmış oyuncuların yanı sıra, Gülenay Kalkan, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Meltem Özsavaş, Hakan Salınmış, Bora Akkaş, Güven Murat Akpınar, Güçlü Yalçıner, Mehmet Baran Erdoğan, Tolga Çıklaçiftçi, Romina Özipekçi, Gözde Seda Altuner, Burak Topaloğlu, Emine Gülsüm Göznümer, Ayten Mısırlıoğlu gibi pek çok değerli isim yer alıyor.

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