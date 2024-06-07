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Kızılcık Şerbeti Zülkar kimdir, gerçek ismi ne? Oyuncu Bahtiyar Memili kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte TV dizileri!

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Kızılcık Şerbeti Zülkar kimdir, gerçek ismi ne Oyuncu Bahtiyar Memili kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı İşte TV dizileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 20:01

Show Tv’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Zülkar karakterine hayat veren oyuncu Bahtiyar Memili de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar’ı Bahtiyar Memili kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı diziler!

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapıyor. Yasak Elma, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan Bahtiyar Memili, Kızılcık Şerbeti performansıyla dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Oyuncu Bahtiyar Memili hakkında merak edilenler...

OYUNCU BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinema ve dizi film oyuncusu Bahtiyar Memili, 10 Ocak 1985, Adana doğumlu. Oyuncu Necip Memili’nin kardeşidir. Bahtiyar Memili, oyunculuğa 2014 yılında Kaçak dizisi ile başladı. Yedi Güzel Adam, Kaçma Birader, Karakomik Filmler serisi, Yasak Elma gibi film ve dizilerde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisindeki Sedai karakteriyle tanınan Memili, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yaptı.

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