Kızılcık Şerbeti Zülkar kimdir, gerçek ismi ne? Oyuncu Bahtiyar Memili kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte TV dizileri!

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapıyor. Yasak Elma, Sadakatsiz gibi dizilerde rol alan Bahtiyar Memili, Kızılcık Şerbeti performansıyla dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Oyuncu Bahtiyar Memili hakkında merak edilenler...

OYUNCU BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinema ve dizi film oyuncusu Bahtiyar Memili, 10 Ocak 1985, Adana doğumlu. Oyuncu Necip Memili’nin kardeşidir. Bahtiyar Memili, oyunculuğa 2014 yılında Kaçak dizisi ile başladı. Yedi Güzel Adam, Kaçma Birader, Karakomik Filmler serisi, Yasak Elma gibi film ve dizilerde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisindeki Sedai karakteriyle tanınan Memili, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yaptı.