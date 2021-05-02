Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk kimdir?

14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde doğan Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali 3 Haziran 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan ''Dat Zit Wel Snor'' adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almış ve Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamıştır. Daha sonra 3. sezonunda olan ''Yer Gök Aşk'' adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiş ve aynı yıl ''G.D.O. KaraKedi'' adlı ilk sinema filminde yer aldı.

MİTRA KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER

30-35 yaşlarında oldukça çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babası Türk'tür. Baba hasreti çeker ve çocukluğundan beri baba figürü hayaliyle büyümüştür. En çok ihtiyacı olan şey ise güvendir ve Şehrazat bu güveni Vahit'ten alacak.

ŞEHRAZAT İSMİNİN ANLAMI

Şehrazat, efsaneví Pers prensesi ve Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısıdır. Farsça kadın ismi olan Şehrazat, kendi kendine yaşayan, özgür anlamına gelmektedir.

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